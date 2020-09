Vigevano, il capitano Scaletta al comando della Compagnia della Guardia di Finanza

Avvicendamento alla guida della Compagnia della Guardia di Finanza da Vigevano. Da ieri a comandarla è il capitano Miriam Scaletta che prende il posto del capitano Federica La Manna, in carica da tre anni e ora destinata al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze.

Il capitano Scaletta ha frequentato il 110° corso all'Accademia del Corpo e ha ottenuto la laurea specialistica in Scienze della sicurezza economico-finanziaria all'università di Tor Vergata a Roma. Ha prestato servizio per due anni a Trieste e per altri tre a Piacenza che ha lasciato per assumere la guida delle Fiamme Gialle di Vigevano.