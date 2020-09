Covid-19: 224 nuovi casi in Lombardia

Sono 224 i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Di essi 81 vivono nella provincia di Milano, 32 in quella di Pavia, 22 in quella di Brescia e 17 in quella di Monza e Brianza. I deceduti sono 2 che portano il totale a 16.908. In ospedale restano 284 persone (+12) delle quali 32 (dato identico a ieri) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 129 in più di ieri e salgono a quota 78.369. I nuovi tamponi effettuati sono stati 16.828 per un totale di 1.906.689.

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 1.907 (erano 1.585 ieri) mentre i deceduti sono 10 (-3). I dimessi e i guariti sono 853 più di ieri (erano 689) mentre i ricoverati sono 2.387 (+39) dei quali 208 (-4) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore solo la Basilicata non ha registrato nuovi casi.