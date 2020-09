Robbio, fuori strada in auto: grave un uomo di 82 anni

Ha perso il controllo della sua auto che è uscita di strada ribaltandosi in un campo. Un uomo di 82 anni è rimasto ferito in modo grave oggi pomeriggio poco prima delle 16 mentre stava percorrendo la provinciale 596 in territorio di Robbio.

Sulle esatte cause del sinistro sono in corso i rilievi degli agenti della polizia stradale di Pavia, arrivati sul posto con i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. In considerazione delle condizioni dell'anziano i sanitari ne hanno disposto il trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale di Alessandria dove l'uomo è giunto in codice giallo.