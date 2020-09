Covid-19: 243 nuovi casi in Lombardia, 14 in provincia di Pavia

Cala il numero dei contagi da Covid-19 registrato in Italia nelle ultime 24 ore: i casi sono 1.38 contro i 1.907 di ieri. I decessi sono 24, iei erano stati 10) mentre guariti e dimessi sono 909 più di ieri per un totale di 217.716. I tamponi effettuati sono stati 103.223 con un incremento di 3.384 rispetto a iei. In ospedale restano 2.380 degenti (-7) dei quali 215 (+7) in terapia intensiva.

In Lombadia i nuovi positivi sono 243 a fronte di 21,721 nuovi tamponi che portano il totale a 1.928.410. I decessi sono 9 (16.917 il totale) mentre guariti e dimessi, con i 326 delle ultime 24 ore, salgono a 78.695. In ospedale restano 271 persone (-13) delle quali 36 (+4) in terapia intensiva. I nuovi casi in provincia di Pavia sono 14, a fronte degli 89 della provincia di Milano e dei 37 di quelle di Brescia e Monza-Brianza. Varese ne conta 12, Bergamo 11 mentre nella altre province l’incremento è ad una cifra.