Vigevano, ruba la bicicletta alla dirigente della polizia locale: gli agenti del nucleo operativo lo scovano

E' considerato uno specialista dei furti di bicilette, un vero "Lupin", che ne ruba almeno una al giorno. Ma questa volta l'uomo, tunisino irregolare di 45 anni, ha scelto male il suo obiettivo. La bicicletta che ha rubato oggi poco dopo le 13 davanti agli uffici del Comune in piazza Calzolaio d'Italia, appartiene infatti alla dottoressa Laura Genzini, da aprile nominata dal sindaco Sala alla direzione ad interim del settore Sicurezza e Polizia locale. Di fatto il comandante della polizia locale.

E le indagini degli agenti del comando di via San Giacomo sono state rapidissime: dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza si sono mossi subito. Il ladro era un volto noto e in pochissimo tempo sono riusciti ad intercettarlo mentre, presso una casina abbandonata nella zona dei Piccolini, stava nascondendo la bicicletta appena sottratta. Così ha rimediato l'ennesima denuncia a piede libero per furto aggravato.