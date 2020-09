Dorno, ubriaco minaccia i carabinieri: cinquantenne denunciato

In stato di ebbrezza stava molestando gli avventori di un bar di Dorno e aveva già aggredito a pugni due passanti. Quando nella tarda serata di venerdì in piazza Moro sono arrivati i carabinieri della stazione di Gambolò l'uomo, un cinquantenne che risiede in paese, ha dapprima rifiutato di lasciarsi identificare, poi ha insultato e minacciato i militari ed infine ha tentato di colpirli con calci e pugni.

Nella circostanza un carabiniere è rimasto ferito alla testa in modo leggero. L'immediato intervento dei colleghi ha consentito di immobilizzare l'uomo poi trasportato da una ambulanza al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato sedato. Nei suoi confronti i carabinieri hanno notificato una denuncia a piede libero per i reati di oltraggio, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.