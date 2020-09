Covid-19: in Lombardia 90 nuovi positivi, 3 in provincia di Pavia

Sono 1.350 rispetto ai 1.587 di ieri i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 27.556 tamponi in meno rispetto a ieri. I deceduti sono 17 (+2) mentre guariti e dimessi sono 352 più di ieri . In ospedale restano 2.475 persone (+110) delle quali 232 (+10) in terapia intensiva. In Italia nessuna regione è priva di contagi.

In Lombardia i nuovi positivi sono 90 a fronte di 9.963 nuovi tamponi (il totale è di 1.953.299). Si registra un solo decesso, mentre in ospedale ci sono 283 persone (+19) delle quali 36 (-2) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 20 più di ieri per un totale di 78.849. La provincia con il maggior numero di nuovi casi è quella di Milano (+27) seguita da quella di Monza e Brianza (20) e Varese (+11). In provincia di Pavia si registrano 3 nuovi contagi.