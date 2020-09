Pavia, ieri incontro anti-truffa a San Pietro in Ciel d'Oro

Un incontro, il primo di una iniziativa che sarà estesa a tutto il territorio, per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, sul problema delle truffe. Ieri pomeriggio il maggiore Fabio Volpe, che comanda la Compagnia dei carabinieri di Pavia, si è intrattenuto con i fedeli, al termine della funzione nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, per illustrare loro le tecniche per evitare i raggiri.

L'iniziativa proseguirà e sarà estesa a tutto il territorio provinciale con la collaborazione di tutti i comandanti di stazione.