Covid-19: 35 nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 35 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore sui 90 complessivi della Lombardia. Il dato, secondo solo ai 76 casi della provincia di Milano, arriva a fronte di 14.808 nuovi tamponi. Due i decessi. In ospedale attualmente si trovano 294 persone (+11) delle quali 34 (-2) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 229 più di ieri per un totale di 79.078.

In Italia i nuovi positivi sono 1.392 (erano 1.350 ieri) mentre i deceduti sono 14 (-3). In ospedale restano 2.604 ricoverati (+129) dei quali 239 (+7) in terapia intensiva. I guariti ed i dimessi sono 967 in più mentre i tamponi effettuati sono 87.303. Ancora nessuna regioneè libera dal contagio.