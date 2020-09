Covid-19: 229 casi in Lombardia, 13 in provincia di Pavia

Sono 229 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, 13 dei quali in provincia di Pavia. Sono i dati diffusi nella giornata di oggi. I decessi sono 10 per un totale di 16.935. Guariti e dimessi sono 275 più di ieri per un totale di 79.472. In ospedale ci sono 303 degenti (-3) dei quali 31 (-2) in terapia intensiva.

In Italia i nuovi contagiati sono 1.786 contro i 1.640 di ieri mentre i decessi sono 23 (+3). I tamponi effettuati sono stati 4.323 in più per un totale di 108.019. Ricoverate con sintomi ci sono 2.731 persone (+73) dei quali 246 (+2) in terapia intensiva. Ancora tutte le regioni registrano nuovi casi di Covid-19.