“The day after": Le Trasformazioni

Torna l’appuntamento con il Festival delle Trasformazioni, la manifestazione organizzata da Rete Cultura che indaga l’adattamento delle middle town alle nuove realtà in vari ambiti: dalla scuola al lavoro, dalla società all’ambiente, dal commercio al turismo, senza dimenticare l’arte. Il via ufficiale alla quarta edizione sarà domani, venerdì 25 settembre, ma il primo appuntamento è già in programma oggi (giovedì) alle 21 al Museo dell’Imprenditoria a Palazzo Merula.

Si tratta di uno dei pochi eventi in presenza (titolo: Le Trasformazioni degli anni Sessanta: Vigevano, dal medioevo alla modernità) perché la scelta degli organizzatori quest’anno è quella di trasmettere gli appuntamenti in diretta Facebook sulla pagina di Rete Cultura (www.facebook.com/festivaltrasformazioni) e sul suo canale YouTube, che resteranno poi disponibili in streaming.

Venerdì 25 alle 21 tutti collegati alle ore 21 per “Middle town: Vivibilità e Sviluppo in un futuro glocal?” con Carlotta Bonvicini,

assessore all’Ambiente, Agricoltura e Mobilità Sostenibile del Comune di Reggio Emilia, Matteo Colleoni, docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio all’Università di Milano Bicocca, e Marco Minari, consigliere nazionale AIAPP.

Tanti gli eventi in programma sabato 26: si parte alle 11 con un incontro dedicato alla scuola “LA DaD: soluzione di emergenza o nuova opportunità formativa?” insieme al dirigente scolastico, docenti e alunni del Liceo Cairoli; alle 16 si parla di sanità con “Tra salute pubblica e medicina futura: trasformazioni in corso” con Gabriella Levato, medico, e Davide Croce, docente di Economia e Management nella Sanità e nel Sociale all’Università Carlo Cattaneo di Castellanza; alle 18 il primo degli incontri

con gli autori: ospite de Le Mille e una Pagina sarà Arianna Farinelli con “Gotico americano”. E poi le mostre, che proseguiranno per più giorni: nel cortile di Palazzo Merula apre “Il diritto di raccontare”, video collettivo a cura di Evuz Art, a Palazzo Murari-Negroni in piazza Martiri della Liberazione “#Covid19-Vigevano20 - Le foto del lockdown” a cura della SFV, nella sede di Art in Stage in via Oberdan 11 “A message to the stars: 12 artisti per un anno”; nella sede di Arte Il Faro in via Boldrini la collettiva “Chi non muore si rivede”. Infine alle 21 nel cortile di Palazzo Merula si potrà assistere al reading “Atomi Urbani 3.0: Rumori,

Vicinanze forzate e Condivisioni” con il quale Parole a Manovella intende rispondere alla domanda: può esistere una poetica del Lockdown?

Domenica 27 ancora un incontro con l’autore: questa volta con Massimiano Bucchi e il suo “Io e Tech - Piccoli esercizi di Tecnologia” (ore 16). Alle 18, allo spazio Feltrinelli, l’incontro con Maria Teresa Bocca e “The day after - La caduta e la resurrezione dell’uomo verso una nuova coscienza interiore”.

Lunedì 28 alle 21 sarà ancora ospite del festival Nando Pagnoncelli di IPSOS Italia che, insieme a Mario Luchini, docente di Sociologia all’Università di Milano Bicocca, fornirà i primi dati del monitoraggio del clima d’opinioni degli italiani

rispetto al Covid-19. Impossibile elencare tutti gli eventi, per questo vi rimandiamo al sito www.wetown.it.