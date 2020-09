Vigevano e Dorno, furti di borse nei parcheggi dei supermercati: denunciato

Dovrà rispondere delle accuse di rapina e furto aggravato B.G.D., 39 anni, di Gropello, l'uomo che i carabinieri della Compagnia di Vigevano hanno individuato come l'autore di due distinti episodi avvenuti nei parcheggi di due supermercati lomellini. Il primo risale al 13 settembre. Nel parcheggio dell'Esselunga di Vigevano due uomini hanno preso di mira l'auto sulla quale era appena salita una donna di 51 anni residente in città. I due hanno spalancato le portiere, l'hanno afferrata per il collo e le hanno sottratto la borsetta che conteneva documenti e denaro. Poi sono fuggiti a bordo di una Punto nera. La donna ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso che l'hanno medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni.

Il secondo episodio risale al 19 settembre, questa volta nel parcheggio del supermercato In's di Dorno. In questa circostanza un individuo ha sottratto la borsetta ad una donna di 53 anni di Gropello che l'aveva lasciata per qualche attimo sul sedile del passeggero. Anche in questo caso è stata vista allontanarsi una Punto nera. Proprio l'auto ha consentito agli investigatori dell'Arma di risalire al proprietario e poi all'autore dei due episodi per i quali è stato denunciato.