Vigevano, prelievo di reni all'ospedale di Vigevano

Un prelievo di reni è avvenuto nella giornata di ieri all'ospedale di Vigevano. Il donatore è un pazienza deceduto nel reparto di Rianimazione. L'operazione è stata effettuata con la tecnica nota come Dcd3,che in Italia non è ancora particolarmente diffusa e ha richiesto la collaborazione, per la circolazione extracorporea, dell'Ecmo Team del policlinico di Pavia.

Uno dei reni prelevati è già stato trapiantato ad un paziente che si trova al policlinico San Matteo di Pavia; il secondo è stato invece inviato all'ospedale Niguarda di Milano.