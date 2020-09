In Lombardia 277 nuovi positivi, in provincia di Pavia 23

Su 20431 tamponi effettuati in Lombardia, sono 277 i positivi riscontrati (una percentuale pari all’1,3). In provincia di Pavia sono invece 23 i nuovi casi di Covid-19. Diminuisce il numero dei ricoverati: sono 30 (-1) i pazienti in terapia intensiva, 300 (-3) negli altri reparti. Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Regione 2 decessi per coronavirus.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 192, di cui 104 a Milano città

Bergamo: 14

Brescia: 34

Como: 10

Cremona: 7

Lecco: 1

Lodi: 2

Mantova: 8

Monza e Brianza: 28

Pavia: 23

Sondrio: 2

Varese: 31