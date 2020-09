Robbio, assalto al bancomat delle Poste con la tecnica della “marmotta”

È probabilmente una banda specializzata quella che ha colpito nelle prime ore di sabato all’ufficio postale di Robbio. Per far saltare il Postamat di via Lombardia hanno utilizzato la tecnica della “marmotta”: consiste nell’inserire nel bancomat un tubo in metallo dove viene posizionato in fondo dell’esplosivo, che viene poi azionato utilizzando in alcuni casi la batteria dell'auto.

La potente esplosione è avvenuta intorno alle 3,30 di sabato; molti residenti sono stati svegliati dal boato nel pieno della notte. I malviventi hanno agito rapidamente e, nel giro di 3-4 minuti, sono riusciti a dileguarsi con il denaro custodito nel bancomat. L’ammontare della refurtiva è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, che si stanno occupando delle indagini; dai primi riscontri, si ipotizza una cifra vicina ai 15mila euro. Sono ingenti i danni causati dalla detonazione ai locali dell’ufficio postale. Questa mattina i vigili del fuoco volontari di Robbio hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la struttura e le parti pericolanti.