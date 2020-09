Baldina (M5S): «Vigevano-Malpensa monumento dell'incapacità della Lega»

Come era immaginabile, lo stop alla superstrada annunciato dal ministro Paola De Micheli sta scatenando una serie di reazioni politiche forti. Il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa ha criticato duramente la decisione, parlando di «indegno sopruso» e annunciando di essere pronto a dare battaglia.

Sull’argomento interviene Silvia Baldina, consigliera comunale M5S Vigevano: «Il nervosismo di Ceffa è più che comprensibile, considerato che la Vigevano-Malpensa è diventata il monumento della loro incapacità – afferma – Ma la campagna elettorale è terminata, quindi potrebbe anche ridimensionare i toni. Non pretendiamo certo che improvvisamente la smettano di raccontare balle ai cittadini, d’altronde lo fanno da vent’anni. Però sarebbe il caso che incominciassero ad informarsi meglio sulla situazione reale e la smettessero di ostacolare la realizzazione di questo progetto così importante per i cittadini e per il territorio».

Replica alle parole del primo cittadino di Vigevano anche il consigliere regionale pentastellato Simone Verni: «Il M5S non si nasconde dietro al Tar e all’Europa, come farnetica Ceffa, ma ha sempre e solo raccontato la verità dei fatti, cosa che si è puntualmente avverata. Evidentemente la verità fa male a Ceffa e alla Lega, che provano la stessa vergogna del Re della favola di Andersen: “il Re è nudo”. Il M5S ha sempre lavorato per superare gli ostacoli da loro creati, accogliendo le ragioni dei ricorrenti al Tar, al fine di riuscire a risolvere i problemi viabilistici locali con soluzioni più rapide e a minore impatto, per collegare veramente il Sud Milano e la Lomellina a Milano e non solo a Malpensa, come è invece l’attuale progetto. Questo – conclude il consigliere regionale Verni – è quello che sta facendo il Comitato tecnico del Ministero, come imposto dall’Europa e dal Tar e questo lo abbiamo detto pubblicamente alla conferenza stampa dell’8 luglio e del 15 settembre».