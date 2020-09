Vigevano, rissa nella notte dopo un incidente stradale

Dopo l’incidente, avvenuto all’altezza dell’incrocio tra corso Brodolini e corso Pavia, sarebbe seguita una discussione animata, degenerata velocemente tra i conducenti e i passeggeri dei veicoli. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Intorno alle 2,15 sono arrivati sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Vigevano e di Mortara.

Le persone coinvolte sono in tutto 9, tra cui 5 minorenni, di un’età compresa tra i 16 e i 26 anni. Trasportati in codice verde alla clinica Beato Matteo e all’ospedale civile di Vigevano, nessuno dei ragazzi soccorsi avrebbe riportato ferite serie. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.