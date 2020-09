Vigevano: sorpresi a rubare, aggrediscono gli addetti del negozio e poi fuggono

Hanno rubato vestiti e altra merce dagli scaffali, del valore di circa 185 euro, danneggiando i dispositivi antitaccheggio e cercando di dileguarsi senza pagare. Ma il personale del negozio Lai Market di viale Industria si è accorta di quanto stava accadendo: tre addetti hanno cercato di intervenire, ma sono stati aggrediti con schiaffi e pugni da cinque persone, che poi sono riuscite ad allontanarsi a bordo di un’auto, dileguandosi. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato.

Gli agenti del Commissariato di Vigevano sono immediatamente intervenuti sul posto, identificando poco dopo una delle responsabili: si tratta di una donna di 33 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, che ora dovrà difendersi dall’accusa di rapina e lesioni personali. È stata inoltre sequestrata l’auto usata dai malviventi per la fuga. Sono in corso le indagini per identificare gli altri quattro responsabili.