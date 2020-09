Covid-19: 119 nuovi casi in Lombardia, 4 in provincia di Pavia

Sono 119, 4 in provincia di Pavia, i nuovi positivi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 7.933 nuovi tamponi effettuati. I decessi sono 2 per un totale di 16.948. I guariti e i dimessi sono 20 più di ieri (80.041) mentre in ospedale restano 306 pazienti (+4) dei quali 31, dato stazionario, in terapia intensiva. La provincia con più nuovi casi è quella di Milano (+65) seguita da Brescia (+14) e Monza e Brianza (+12).

In tutto il Paese i nuovi caso sono 1.494, in calo rispetto ai 1.766 di ieri a fronte di 16 decessi (+1). I dimessi sono 773 mentre in ospedale restano 2.977 persone (+131) delle quali 264(+10) in terapia intensiva. Ancora una volta non ci sono regioni “Covid free”.