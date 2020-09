Vigevano: la polizia locale recupera 75 mila euro di materiale elettrico rubato

Il continuo via vai di furgoni, in particolare di notte, aveva destato i primi sospetti. Al termine di una serie di accertamenti, il personale della polizia locale di Vigevano martedì pomeriggio ha fatto irruzione all'interno di una villa di via Cappuccini. Qui sono stati recuperati circa 75mila euro di materiale elettrico della ditta Bticino risultato rubato. Marito e moglie, di origini rumene, sono ora indagati per ricettazione in concorso.

