Vigevano, ottantenne sfugge alla "truffa dello specchietto"

Si è subito reso conto di essere rimasto vittima di un tentativo di raggiro e non solo ha messo in fuga il malintenzionato che lo aveva "agganciato" ma ha annotato il numero di targa della sua auto che ha consentito alla polizia locale di identificarlo e denunciarlo per truffa. E' accaduto domenica mattina ad un pensionato ottantenne che risiede in città. L'uomo stava percorrendo via del Cimitero al volante della sua Suzuki quando ha avvertito distintamente un colpo sulla fiancata sinistra. Subito dopo è stato affiancato da una Audi A1 il cui conducente lo ha invitato a fermarsi. «Mi ha colpito con lo specchietto», gli ha detto. Insospettito, anche per via del fatto di essere stato vittima di un analogo raggiro solo qualche mese fa, il pensionato ha obbedito. E quando il giovane che aveva davanti gli ha proposto di risolvere la questione senza interessare le assicurazioni, non ha avuto più dubbi. «Adesso chiamo la polizia».

A quel punto il malintenzionato, un diciottenne di etnia Sinti originario della Sicilia e con alle spalle diversi precedenti specifici, ha alzato il portellone del bagagliaio con l'intenzione di non consentire alla sua mancata vittima di annotare il numero di targa, cosa che il pensionato aveva già fatto, ed è fuggito. Ma le indagini degli agenti del nucleo operativo della polizia locale, che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno permesso in poco tempo di risalire all'auto e al suo proprietario che l'ottantenne ha riconosciuto senza alcun dubbio nel book fotografico che gli è stato mostrato e che è stato denunciato per truffa. Gli agenti hanno poi accertato che l'urto avvertito dall'anziano era stato procurato da un sasso scagliato dal diciottenne per simulare l'impatto dello specchietto.