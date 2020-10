Vigevano, scontro tra auto e furgone di un corriere

Il sinistro è avvenuto una decina di minuti prima delle 14 di oggi (giovedì) in viale Petrarca, all'altezza dell'intersezione con il viale del cimitero. I mezzi coinvolti sono un'utilitaria Suzuki e un furgone Mercedes di un corriere. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano, intervenuti per i rilievi.

Sul posto sono arrivate anche un'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa, che ha trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale civile una donna di 61 anni; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.