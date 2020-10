Covid: in Lombardia 324 nuovi positivi, in provincia di Pavia 20

Nell'ultimo giorno in Lombardia sono stati processati 24691 tamponi, quelli risultati positivi sono 324 per una percentuale pari all’1,3%; in provincia di Pavia sono 20. In terapia intensiva ci sono attualmente 35 pazienti (35), negli reparti sono 298 (-8). I decessi in Regione nelle ultime 24 ore stati 5, dall'inizio della pandemia 16960.

I nuovi casi per provincia:



Milano: 168, di cui 110 a Milano città

Bergamo: 18

Brescia: 25

Como: 9

Cremona: 1

Lecco: 1

Lodi: 8

Mantova: 5

Monza e Brianza: 22

Pavia: 20

Sondrio: 1

Varese: 39