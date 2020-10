Si fingevano carabinieri, poi rapinavano le vittime: maxi-sequestro al capo della banda

Era a capo di un’associazione a delinquere composta da soggetti sinti responsabili di numerose rapine in ville e in abitazione commesse nelle province di Pavia, Piacenza, Brescia e Bergamo. L'uomo – 58 anni, nullafacente, residente ad Asti – era stato arrestato nel 2015, al termine di una complessa attività investigativa dei carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pavia. I malviventi si presentavano spacciandosi per carabinieri, esibendo tesserini, placche e lampeggianti. Le vittime – tra loro molti soggetti di fasce deboli – venivano così tratte in inganno e, in buona fede, aprivano le porte delle loro abitazioni, dove poi venivano derubate di denaro contante, gioielli, orologi di pregio, autovetture, armi e beni di consumo elettronici di rilevante valore.

Il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Milano e l’Arma di Pavia hanno avviato una dettagliata ricostruzione della biografia criminale del 58enne. L'analisi reddituale e patrimoniale ha permesso di accertare la totale assenza di ogni fonte di redditività lecita ma il possesso, anche attraverso la fittizia intestazione a congiunti, di numerosi immobili, acquistati negli anni in cui si erano verificate le rapine. Il Tribunale di Torino ha disposto nei confronti del 58enne la misura di prevenzione patrimoniale, con il sequestro di dodici immobili e diversi terreni situati nelle province di Asti, Alessandria, Savona e Pavia. Il valore complessivo degli immobili è di circa 2,5 milioni di euro.