Vigevano, recuperata merce rubata per 75mila euro: le immagini dell'operazione

Per trasportare tutto il materiale recuperato, gli agenti della polizia locale di Vigevano hanno dovuto noleggiare un furgone, incaricando una ditta di traslochi. Il quantitativo di materiale elettrico rubato – rinvenuto martedì pomeriggio all’interno di un’abitazione indipendente di via Cappuccini – è davvero impressionante. Sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 75mila euro. Ieri (mercoledì) la merce è stata restituita alla ditta Bticino, che si è congratulata con il personale del Comando di via San Giacomo.