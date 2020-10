Covid-19, lieve calo dei contagi in Lombardia

Cala, seppur di poco, il numero dei nuovi casi di contagio da Covid-19 che si sono registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e che sono passati dai 324 dei ieri ai 307 di oggi a fronte di 19.842 nuovi tamponi effettuati. I deceduti sono 4 che portano il totale a 16.964 mentre guariti e dimessi sono 304 più di ieri per un totale di 81.228. Negli ospedali della Lombardia restano 302 degenti (+4) dei quali 39 (+4) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella che fa registrare di gran lunga l'incremento più consistente (+159) seguita da quella di Monza e Brianza (+28) e Brescia (+20). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 9.

Cala leggermente anche il numero complessivo dei nuovi positivi in tutto il Paese (2.499 contro i 2.548 di ieri). I decessi sono stati 23 (-1) mentre i dimessi sono 1.126 in più rispetto a ieri. Attualmente sono stati effettuati 120.301 tamponi. In ospedale restano 3.142 pazienti (+45) dei quali 294 (+3) in terapia intensiva.