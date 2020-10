Covid-19, 22 nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 22 i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore sui 393 complessivi della Lombardia. I deceduti sono 5 (16.969 in totale) mentre guariti e dispersi sono 392 più di ieri per un totale di 81.620. In ospedale restano 293 degenti (-9) dei quali 42 (+3) in terapia intensiva. La provincia di Milano fa registrate 160 nuovi casi, quella di Monza-Brianza 48, quella di Brescia 33. I nuovi tamponi sono 18.860 che portano il totale a 2.172.337.

Crescono i casi totali in Italia, 2.844 contro i 2.499 di ieri con 27 decessi (+4). Guariti e dimessi sono 1.247 più di ieri mentre in ospedale ci sono 3.205 degenti (+63) dei quali 297 (+3) in terapia intensiva. Solo la Valle d’Aosta non fa registrare nuovi casi nelle ultime 24 ore.