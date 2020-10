Palestro, si cerca un cacciatore disperso

Un cacciatore di 77 anni originario del Bresciano risulta disperso nelle acque del Sesia. Le ricerche sono in corso. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe trascorso la notte in una cascina abbandonata alla frazione Pizzarrosto di Palestro poi invasa dalle acque del Sesia che hanno rotto gli argini. Nella giornata altri due cacciatori i difficoltà sono stati tratti in salvo con l'elicottero.

Intanto gli abitanti di alcune cascine alla frazione Terrasa sono stati fatti evacuare mentre la provinciale 596 è chiusa per il sollevamento del manto stradale nei pressi del ponte di Candia in direzione di Casale.