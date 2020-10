A Vigevano, al via i festeggiamenti con il taglio del nastro al Luna Park della Brughiera

Anche quest'anno il parco Longo in Brughiera si anima di colori, di luci e di musica, con l'arrivo del Luna Park, per la gioia di grandi e piccini. Clima particolare ma con tutte le norme di sicurezza rispettate, per contrastare il Covid-19, e in totale sicurezza.

Tante le novità anche quest'anno. Con noi Marco Sforzi e il sindaco Andrea Ceffa.