Covid-19: in provincia di Pavia 22 nuovi casi

Sono 22 i nuovi casi di Covid-19 registrati in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore a fronte dei 314 di tutta la Regione. I tamponi effettuati sono stati 14.795 per un totale di 2.187.132. I nuovi decessi sono 2 che portano il totale a 16.971. In ospedale i degenti sono 296 (+3) dei quali 39 (-3) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 113 più di ieri e fissano il totale a quota 81.733. Quella di Milano resta la provincia con il maggior numero di nuovi casi (+160) seguita da quella di Monza e Brianza (+50) e Brescia (+28). Non ci sono province senza nuovi contagi.

In Italia i nuovi positivi sono complessivamente 2.578 (contro i 2.844 di ieri) mentre i decessi sono stati 18 (-9). I dimessi sono 697 in più (-550) mentre in ospedale restano 3.287 ricoverati (+82) dei quali 303 (+6) in terapia intensiva. Tutte le regioni sono alle prese con nuovi contagi comprese Valle d’Aosta e Molise che ieri non ne aveva registrati.