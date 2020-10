Palestro, ancora nessuna traccia del cacciatore disperso

Non hanno ancora dato esito le ricerche, in corso da ieri, di Renato Mantovani, 77 anni, il cacciatore di Castel Mella (Brescia) disperso nelle acque in piena del Sesia. L'uomo aveva trascorso la notte tra venerdì e ieri in un casolare abbandonato alla frazione Pizzarosto di Palestro che è stato poi sommerso dalla piena del fiume.

Già ieri un tentativo di salvataggio dal cielo non aveva avuto esito: dell'uomo non è stata trovata alcuna traccia. Le ricerche, che impegnano vigili del fuoco e Protezione civile, stanno proseguendo in queste ore.