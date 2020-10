Covid-19: 6 nuovi casi in provincia di Pavia, due decessi in Lombardia

Sono 6 i nuovi contagi da Covid -19 registrati in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore a fronte di 8.075 nuovi tamponi effettuati. In tutta la regione i positivi sono 251 ed i decessi 2 per un totale di 16.973. Dimessi e guariti sono 78 più di ieri per un totale di 81.811 mentre in ospedale restano 305 degenti (+9) di cui 41 (+2) in terapia intensiva. La provincia di Monza e Brianza è quella con il maggior numero di nuovi casi (+96), seguita da Milano (+87) e Varese (+16).

I nuovi casi in Italia sono 2.257 (erano 2.578 ieri) ed i decessi 16 (-2). Guariti e dimessi sono 767 in più mentre in ospedale rimangono 3.487 persone (+200) di cui 323 (+20) in terapia intensiva. Ancora nessuna regione è "Covid free".