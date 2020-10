«Il migliore antifurto è il tuo vicino». È la convinzione che ha spinto anche l’amministrazione cilavegnese ad avviare in paese un progetto di controllo di vicinato, che sarà presentato mercoledì sera, alle 21, al teatro polifunzionale.

«L’obiettivo principale – spiega Luca Davoli, capogruppo della maggioranza in consiglio e referente del progetto – è la prevenzione di furti e, in generale, dei reati. Uno dei punti di forza è proprio l’aumento della percezione di sicurezza dei cittadini: crediamo che il controllo di vicinato possa avere un’utilità sociale, contribuendo a creare buoni rapporti di vicinato. Verranno organizzati diversi gruppi, in base alle zone del paese, poi gestiti dalla polizia locale. Si individuerà un coordinatore di riferimento, che gestirà lo scambio di informazioni, canalizzando le segnalazioni e avvisando le forze dell’ordine in caso di necessità. I cittadini dovranno solo osservare, e non agire direttamente. Il controllo di vicinato non ha infatti nulla a che fare con l’organizzazione di ronde».