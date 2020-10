Maltempo, la Regione Lombardia pronta a chiedere lo stato di emergenza

«La Regione Lombardia è pronta a chiedere al Governo lo stato di emergenza per le province di Bergamo, Como, Cremona, Lodi, Pavia e Varese flagellate nelle ultime 72 ore da una eccezionale ondata di maltempo». Lo ha annunciato questa mattina l'assessore al territorio e alla protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni. «Questa mattina – dice – ho comunicato la situazione al Dipartimento nazionale. La lettera del presidente Fontana con la richiesta ufficiale al Consiglio dei ministro, che è indispensabile per accedere ai fondi statali per il rimborso delle spese effettuate, potrà essere firmata solo al termine dei sette giorni concessi ai Comuni per la segnalazione dei danni».

L'assessore ha invitato i Comuni ad illustrare ai cittadini le procedure da seguire per accedere alla conta dei danni attraverso la piattaforma Rasda. «Da parte sua la Regione – ha aggiunto Foroni – dà come sempre la propria piena disponibilità a sostenere economicamente tutte le opere di somma urgenza e pronto intervento che le amministrazioni comunali dovranno effettuare per il ripristino della normalità e per garantire la pubblica incolumità». In Lomellina proseguono le ricerche del cacciatore disperso a Palestro mentre a Langosco la situazione è tornata alla normalità.