Sartirana, incidente sulla provinciale: un ferito trasferito con l'elisoccorso

Quattro persone sono rimaste coinvolti questa mattina poco prima delle 9 in un incidente stradale avvenuto lungo provinciale 194 in territorio di Sartirana. Sul posto con i soccorritori sono intervenuti i vigili del fuoco. Tre feriti, di cui uno in codice giallo sono stati trasportati al policlinico di Pavia e all'ospedale di Vigevano.

Un quarto è stato invece trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza con l'elisoccorso di Alessandria.