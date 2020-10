Covid-19: crescono i contagi in Italia; in Lombardia nessun decesso

Sono 12 i nuovi casi di contagio da Covid-19 che sono stati registrati in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore sui 350 complessivi rilevati il Lombardia. Non si registrano però decessi. In ospedale restano 320 degenti (+10) dei quali 40 (-1) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 372 in più di ieri mentre i tamponi effettuati sono stati 16.020. Quella di Milano resta la provincia con più nuovi casi (+153) seguita da quella di Varese (+35) e Monza e Brianza (+34).

In tutto il Paese i nuovi casi sono 2.677 (erano 2.257 ieri) con 28 decessi (+12). I degenti in ospedale sono 3.625 (+138) dei quali 319 (-4) in terapia intensiva; i guariti sono stati 1.418. Anche per oggi non ci sono regioni che non registrano nuovi contagi.