Covid-19, impennata dei contagi: 3.678 nelle ultime 24 ore

Impennata dei contagi da Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 3.678 contro i 2.677 di ieri a fronte di 25.572 tamponi effettuati. Per trovare un dato simile occorre risalire allo scorso 16 aprile. I decessi sono 31 (+3) mentre guariti e dimessi sono 1.204 più di ieri. In ospedale restano 3.782 pazienti (+157) dei quali 337 (+18) in terapia intensiva.

In Lombardia i nuovi contagi sono 520, 46 dei quali nella provincia di Pavia. I deceduti sono 5 mentre guariti e dimessi sono 147 più di ieri. I tamponi effettuati sono stati 21.569 che portano il totale a 2.232.796. In ospedale ci sono 339 degenti (+19) dei quali 40 (il dato è identico a ieri) in terapia intensiva. La provincia con il maggior numero di casi è quella di Milano (+182) segutia da Varese (+54) e Brescia (+52).