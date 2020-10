Nuovo decreto del presidente del consiglio: mascherine obbligatorie all'aperto

Mascherine all'aperto da avere sempre con sé e da utilizzare nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, e in tutti i luoghi aperti nei quali non sia possibile mantenere le distanze di sicurezza e ci si trova in prossimità di persone non conviventi. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che svolgono attività sportiva, i bambini di età inferiore ai 6 anni e soggetti affetti da patologie o disabilità che sono incompatibili con l'utilizzo della mascherina.

Lo stabilisce il nuovo decreto del Presidente del Consiglio, valido sino al 15 ottobre, che proroga lo stato di emergenza sino al 31 gennaio del prossimo anno e che riduce i poteri dei presidenti delle regioni che potranno emanare solo provvedimenti restrittivi rispetto a quelli del Governo. Il decreto proroga fino al 31 ottobre i termini della cassa integrazione in deroga previsti dal Decreto Rilancio del 14 agosto.