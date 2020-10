Covid-19: contagi oltre quota 4 mila

Continua a salire il numero dei contagi da Covid-19 registrati in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.458 contro i 3.678 di ieri. Per trovare cifre simili è necessario risalire alla prima metà del mese di aprile. I decessi sono stati 22 (-9) mentre i dimessi sono 1.060 in più di ieri. Il tutto a fronte di 128.098 tamponi effettuati. I pazienti ricoverati sono 3.925 (+143) dei quali 358 (+21) in terapia intensiva. La regione più colpita è la Campania (+757) seguita dalla Lombardia (+683); la Puglia per la prima volta ha superato quota 200 casi (248). Nessuna regione italiana è esente dal contagio.

In Lombardia si registra un solo decesso; guariti e dimessi sono 153 più di ieri mentre dei 361 pazienti ricoverati 41 (+1) sono in terapia intensiva.