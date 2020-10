Cittadini e agricoltori danneggiati dall'alluvione: domande entro il 20 ottobre

«Domani (sabato) l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi e il presidente della commissione agricoltura Ruggero Invernizzi saranno in visita presso alcune delle aziende agricole danneggiate – ha fatto sapere Roberto Francese, sindaco di Robbio – per portare la loro massima vicinanza ai nostri agricoltori».

Nel frattempo, sono state comunicate le modalità per presentare la documentazione al fine di ottenere un risarcimento per i danni causati dall'alluvione. Ogni singola azienda agricola, o cittadino alluvionato, deve inviare entro e non oltre il 20 ottobre la richiesta danni a regione Lombardia che poi si farà da promotore presso il Governo.

Alla Pec: agricolturalodipavia@pec.lombardia.it

Vanno inserite le seguenti informazioni:

- stima di massima del danno

- tipo di danno (colture, scorte, strutture agricole..)

- foglio e mappali interessati

- dati del danneggiato

È disponibile anche un modulo specifico, per richiederlo occorre inviare una mail a roberto.francese.robbio@gmail.com

oppure a Alessandra_Mogliati@regione.lombardia.it

Per chi ha campi anche in Piemonte, ecco il link con tutte le informazioni per la richiesta danni: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/avversita-calamita-naturali/procedure-seguire-caso-calamita-naturali-eccezionali-avversita-atmosferiche?fbclid=IwAR1N8DmVkl89sT28_zoU2tXfjZ5ZAVmG3Yf72Q_5_-5-vZQV1DTB9C4yM30