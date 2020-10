Covid, aumentano ancora i contagi: 5372 i nuovi casi in Italia, 983 in Lombardia

Sono 5372 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia (ieri erano stati 4458), con 28 decessi.

I nuovi casi accertati in Lombardia sono 983 (ieri erano stati 683), a fronte di 25623 tamponi effettuati; 32 i nuovi positivi in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore. Si registra un incremento dei ricoveri in Regione, con 44 persone in terapia intensiva (+3) e 371 negli altri reparti (+10). Un decesso per coronavirus nell'ultimo giorno.

«L’andamento della curva epidemiologica del Covid-19 in Lombardia sta risalendo – afferma Attilio Fontana, presidente della Lombardia – Al momento la nostra situazione è migliore che in altre regioni, ma i numeri sono in crescita. Devo chiedervi più attenzione e responsabilità: distanziamento sociale igiene delle mani e mascherina, quando siete in giro con i vostri amici o colleghi di studio o di lavoro. Dobbiamo proteggere le persone fragili e più a rischio; che essi siano i vostri genitori, amici o nonni. Mi rivolgo a voi in particolare perché dall’analisi dei dati è emerso che a differenza di quanto accaduto ad inizio pandemia, ora la fascia di età più suscettibile al contagio è quella che va dai 20 ai 29 anni (a marzo era dai 70 ai 79) e le occasioni di diffusione sono le attività legate al tempo libero. Contrariamente a quanto accadeva nel periodo di picco dell’espansione del virus, a un sempre maggiore numero di positivi, fortunatamente non assistiamo a una crescita esponenziale dei ricoveri e delle terapie intensive, ma questo non ci tranquillizza, dobbiamo tenere alta la guardia. Se è vero che è migliorata la nostra capacità di tracciamento, isolamento e spegnimento dei focolai è altrettanto vero che non conosciamo ancora abbastanza questo virus per scongiurare il pericolo che rapidamente la situazione possa precipitare».

I nuovi casi per provincia:

Milano: 501, di cui 258 a Milano città

Bergamo: 49

Brescia: 45

Como: 34

Cremona: 7

Lecco: 10

Lodi: 8

Mantova: 23

Monza e Brianza: 108

Pavia: 32

Sondrio: 6

Varese: 107