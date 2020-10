Raffica di furti a distributori self service e autolavaggi: denunciati due sinti di 25 e 28 anni

Prendevano di mira le macchinette di autolavaggi, tabacchi e lavanderie self service, che scassinavano portandosi via l'incasso. I responsabili – entrambi sinti, di 28 e 25 anni residenti a Milano e Rho, attualmente domiciliati a Ferrera Erbognone – erano già stati arrestati dai carabinieri il 22 agosto, in quanto ritenuti gli autori di un furto avvenuto pochi giorni prima in un distributore automatico di tabacchi di un bar a Dorno.

Al termine di una serie di accertamenti, i carabinieri della Stazione di Garlasco sono riusciti a collegare i due anche ad altri 8 colpi rimasti irrisolti messi a segno in Lomellina e nel Pavese: in un alimentari di Ottobiano, in due lavanderie self-service di Sannazzaro e Gropello Cairoli, tre autolavaggi a Dorno, Sannazzaro e Mortara, un distributore di carburante a Sannazzaro, un erogatore automatico di acqua a Carbonara Ticino. Entrambi sono stati denunciati a piede libero.