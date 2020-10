Sciopero per il clima: studenti in piazza anche a Vigevano

Come in molte città italiane, anche a Vigevano gli studenti hanno manifestato questa mattina (venerdì) in piazza Ducale per il clima. Lo sciopero è avvenuto nel rispetto delle misure in vigore per il Covid. «Sappiamo che è un momento delicato, ma come è delicato l’oggi, anche il futuro è appeso ad un filo – spiegano i ragazzi – abbiamo sempre parlato con sincerità e passione e vogliamo farlo anche questo venerdì, per ribadire a tutti che se si agisce insieme e concretamente, il domani sarà ancora più luminoso».