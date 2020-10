Apre la portiera di un'auto in sosta e ruba borsa con soldi e documenti

Era seduta al posto di guida con l’auto in sosta quando il malvivente ha improvvisamente aperto la portiera sul lato del passeggero, rubando la borsa appoggiata sul sedile. All'interno c'erano documenti, carte di credito e circa 100 euro in contanti. Poi è fuggito via a bordo di un’auto, dove forse ad aspettarlo c’era un complice.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì, nel parcheggio del centro commerciale Bennet di Parona. La donna derubata ha denunciato l’episodio, su cui sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.