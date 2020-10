Droga per la movida: il Questore impone la chiusura del locale per 30 giorni

Nel locale avevano trovato e sequestrato 33 grammi di cocaina, 4 di hashish e 4 di marijuana, oltre a una pistola detenuta illegalmente. Le indagini, condotte dal personale del Commissariato di polizia di Vigevano, hanno portato all’arresto per spaccio del titolare del bar, un 34enne rumeno. Secondo gli investigatori, da alcuni mesi il locale era diventato un punto di riferimento per i consumatori di droga della movida cittadina. Il Questore ne ha disposto la chiusura per 30 giorni; il provvedimento è stato notificato oggi (sabato).

Il blitz era scattato mercoledì pomeriggio, al termine di una serie di appostamenti e pedinamenti, con il supporto di un’unità cinofila della polizia locale. Una parte della droga recuperata era nascosta all’interno della macchina che produce il ghiaccio.