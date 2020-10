In Lombardia 1140 nuovi positivi, in provincia di Pavia 40

Crescono ancora i contagi in Lombardia: oggi sono 1140 i nuovi casi, a fronte di 22910 tamponi processati (rapporto percentuale pari al 4,9%), ieri erano stati comunicati 983 positivi (con 25623 tamponi). In provincia di Pavia sono 40 i positivi accertati. In Italia sono complessivamente 5724 i nuovi positivi (ieri erano 5372), con 29 morti per Covid.

In Lombardia, rimane stabile rispetto a ieri il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, dove attualmente ci sono 44 pazienti; aumentano, invece, i pazienti Covid negli altri reparti, dove sono 408 (+37). Sono 2 i decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore; dall'inizio della pandemia 16982.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 587, di cui 312 a Milano città

Bergamo: 36

Brescia: 57

Como: 34

Cremona: 25

Lecco: 25

Lodi: 17

Mantova: 29

Monza e Brianza: 113

Pavia: 40

Sondrio: 6

Varese: 91