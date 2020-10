Vigevano, gli anarchici tornano a protestare dietro il carcere

Un gruppo di anarchici si è dato appuntamento oggi pomeriggio (sabato) nelle campagne dietro la casa di reclusione di Vigevano. Sono una quarantina le persone arrivate per protestare contro la reclusione di Carla Tubeuf, appartenente al gruppo anarchico L’Asilo, centro sociale in un ex scuola occupata di Torino; qui il 7 febbraio 2019, durante lo sgombero, vennero arrestate 6 persone accusate a vario titolo di aver promosso, costituito e partecipato a un’associazione sovversiva. Tubeuf, a cui era indirizzato uno dei 7 provvedimenti di custodia cautelare, era riuscita a scappare; è stata poi arrestata a luglio a Saint-Etienne, in Francia. Oggi, a presidiare la manifestazione, erano presenti polizia di Stato e carabinieri.