Basket, esordio vincente in Supercoppa per la Elachem: Fiorenzuola si arrende (82-71)

Un missile di Mazzucchelli a 2’46” dalla sirena finale fa scorrere i titoli di coda sulla sfida tra la Elachem e Fiorenzuola che va ai ducali (82-71). Vigevano, alla "prima" stagionale in Supercoppa davanti ai pochi spettatori che sono riusciti ad entrare al "Basletta" nei giorni del Covid, piace per l’atteggiamento, la presenza difensiva e la voglia di cercare il passaggio in più in attacco, anche se gli automatismi devono ancora essere settati.

La partenza è con il freno a mano tirato e gli ospiti nel approfittano per mettere la testa avanti (tripla di Maggiotto in transizione per il 7-12 con 4-’53” da giocare). L’attacco ducale costruisce buoni tiri e il primo sorpasso è firmato da Mazzucchelli in arresto e tiro. Gatti allunga e al riposo la Elachem è avanti (20-17).

Il pick-and-roll laterale dei ducali funziona e da lì si fatturano punti importanti. In più c’è una difesa feroce che “mangia” ogni palla vagante, indicazione di una attitudine al sacrificio che è esattamente quella che vuole coach Piazza. I ducali piazzano un 11-6 di parziale e la tripla di Tassone a 4’54” dal riposo dice 34-25. Piazza prova ad allungare la difesa, dietro si cambia sistematico. Nelle more gli ospiti raccolgono punti per il 38-36 del 20’.

Anche il terzo periodo è piacevole, Vigevano prova a strappare (47-40 con una tripla di Mazzucchelli con 6’32” da giocare). Un secondo tracciante del play ducale fissa il 50-42. Fiorenzuola però c’ ancora e si aggrappa a Livelli che la riporta a contatto, tripla dal’angolo per il 52-51 e 2-9 di parziale, che costringe Piazza al time-out. Ci pensa allora Passerini con due canestri pesanti a fissare il 58-53 dell’ultima sosta.

Si entra nell’ultima frazione con la partita aperta ma è lì che la Elachem scappa, trascinata dalle intuizioni di un ispirato Gatti e dalla tripla di Tassone del 66-55 con 6’55 sul tabellone. Maggiotto ricuce, poi Rossi infila dall’assistenza di Tassone. Adesso è il momento di Giorgi che trova punti in sequenza e tiene Vigevano a distanza (73-64 con 3’27 da giocare). Poi arriva il siluro di Mazzucchelli a spezzare la resistenza ospite. C’è ancora lo spazio per il no look di Gatti che pesca Bugatti per il canestro e fallo e poi è tempo di applausi in attesa della trasferta di domenica a Piacenza.

Elachem Vigevano: Cucchiaro 5, Passerini 6, Tassone 8, Bugatti 14, Giorgi 16; Mazzucchelli 12, Rossi 12, Gatti 7, Bevilacqua 2; n.e. Tagliavini. All. Piazza,

Pallacanestro Fiorenzuola: Maggiotto 17, Livelli 14, Brighi 3, Ricci 4, Botteghi 8; Zucchi, Galli 8, Fowler 9, Bracci 8; n.e. Rigoni e Fellagra. All. Galetti.

Parziali: 20-17; 38-34; 58-53.

Tiri liberi: Vigevano 11/15, Fiorenzuola 17/22