Controlli movida a Pavia: 4 bar sanzionati per inosservanza delle misure anti Covid

Durante i controlli organizzati nel corso del fine settimana per monitorare la movida, i carabinieri hanno multato 4 bar del centro storico di Pavia per il mancato rispetto delle misure anti Covid; la sanzione amministrativa è di 400 euro. Un38enne albanese è stato sanzionato dopo essere stato fermato in via Riviera in evidente stato di alterazione alcolica, mentre un 36enne pavese è stato multato in piazza Vittoria per consumo di alcolici su pubblica via oltre l’orario consentito.

Due minorenni, di 15 anni, sono stati segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti: i militari li hanno fermati in piazza Botta trovandoli in possesso di 6,2 grammi di marijuana. I controlli sono stati effettuati dai militari del N.O.R. di Pavia, della locale Stazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.