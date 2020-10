Malore mentre fa legna: 62enne trovato privo di vita

È stato molto probabilmente un malore che lo ha colto mentre stava facendo legna in campagna la causa del decesso di A.C., 62 anni, brigadiere della Guardia di Finanza di stanza a Milano, residente a Dorno. L’allarme è scattato intorno alle 17 di oggi (domenica).

Sul posto sono arrivate un’automedica del 118 un’ambulanza della Croce d’Oro di Sannazzaro; purtroppo, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. In corso gli accertamenti dei carabinieri.